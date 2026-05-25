«Торонто» нанес поражение «Кливленду» и выиграл серию в плей-офф АХЛ, Ахмятов сделал 22 сэйва

«Торонто» победил «Кливленд» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф АХЛ — 3:2. Игра проходила в Кливленде.
24-летний российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 22 броска в створ из 24.
В серии до трех побед «Торонто» выиграл со счетом 3−2. В полуфинальной серии он встретится с «Уилкс-Берри». Первый матч состоится в Уилкс-Берри 28 мая.
«Торонто» является фарм-командой одноименного клуба НХЛ. Ахтямов в плей-офф сезона-2025/26 в 11 матчах одержал семь побед, его средний коэффициент надежности составляет 2,18, а процент отраженных бросков — 92,2.
