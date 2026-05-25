«Колорадо» в игре с «Вегасом» забил два гола за первые семь минут

«Колорадо» забил два гола за первые семь минут три секунды третьего матча финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.
На 4-й минуте отличился шведский нападающий Габриэль Ландескуг, а на 8-й минуте — канадский форвард Назем Кадри.
Как сообщает пресс-служба лиги, это третий самый быстрый старт с двумя голами в выездном матче плей-офф в истории франшизы. Быстрее «лавины» забивали только во втором матче финала дивизиона 1985 года (4:29) и в пятом матче финала дивизиона 1982 года (6:47).
До третьего матча в серии до четырех побед «Колорадо» выигрывает со счетом 2−0.
25 мая 03:00 Вегас — Колорадо 0:0.
