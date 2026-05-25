«Колорадо» повторил рекорд команды по голам в первом периоде выездного матча Кубка Стэнли

«Колорадо» забил три гола в первом периоде третьего матча финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Вегасом». Игра проходит в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе.
Как сообщает пресс-служба лиги, «Эвеланш» повторили рекорд франшизы по количеству голов, забитых в первом периоде выездного матча Кубка Стэнли (три гола). Ранее это удавалось в первом матче первого раунда 2024 года, четвертом матче первого раунда 2020 года, втором матче четвертьфинала конференции 2006 года, четвертом матче финала конференции 2001 года и первом матче полуфинала дивизиона 1983 года.
До третьего матча в серии до четырех побед «Вегас» вел со счетом 2−0.
25 мая 03:00 Вегас — Колорадо 0:0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.