«Колорадо» повторил рекорд команды по голам в первом периоде выездного матча Кубка Стэнли

Как сообщает пресс-служба лиги, «Эвеланш» повторили рекорд франшизы по количеству голов, забитых в первом периоде выездного матча Кубка Стэнли (три гола). Ранее это удавалось в первом матче первого раунда 2024 года, четвертом матче первого раунда 2020 года, втором матче четвертьфинала конференции 2006 года, четвертом матче финала конференции 2001 года и первом матче полуфинала дивизиона 1983 года.