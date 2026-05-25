«Вегас» — «Колорадо»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Колорадо» проиграл «Вегасу» в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ — 3:5. Игра состоялась в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе.
У гостей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландескуг, Назем Кадри и Джек Друри, у хозяев голы забили Марк Стоун, Вильям Карлссон, Киган Колесар, Томаш Гертл и Бретт Хауден.
В серии до четырех побед «Вегас» ведет со счетом 3−0. 27 мая в Парадайсе состоится четвертый матч.
«Колорадо» вышел в плей-офф НХЛ в сезоне-2025/26 после победы в Центральном дивизионе, Западной конференции и регулярном чемпионате. «Вегас» стал чемпионом Тихоокеанского дивизиона.
