Нападающий «Торонто» Доми выбыл на неопределенный срок после операции

Нападающий «Торонто» Макс Доми выбыл на неопределенный срок из-за осложнений, возникших во время операции.
В клубе уточнили, что 31-летний канадец играл с болезнью в сезоне-2025/26. Он останется под наблюдением медицинского штаба до повторного осмотра перед стартом тренировочного лагеря в сентябре 2026 года.
В сезоне-2025/26 Доми сыграл в 80 из 82 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 36 (12+24) очков при показателе полезности «-29». «Торонто» не попал в плей-офф впервые с сезона-2016/17.
Нападающий вступает в третий год своего четырехлетнего контракта со средней годовой зарплатой 3,75 миллиона долларов США. Ранее он играл за «Чикаго», «Даллас», «Коламбус», «Каролину», «Монреаль» и «Аризону».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.