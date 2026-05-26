Нападающий «Колорадо» Нечас о серии с «Вегасом»: «Нельзя сказать, что нас переигрывали в каждом матче»

Нападающий «Колорадо» Мартин Нечас прокомментировал ситуацию, в которой оказалась его команда в финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Вегасом».
«Мы знаем, в каком положении находимся. Мы знаем, что это случается нечасто, но мы все еще уверены в этой команде. Нельзя сказать, что нас переигрывали в каждом матче и что их команда лучше нашей. У нас в этом сезоне было много отрезков, где мы выигрывали четыре матча подряд. Так что мы просто сосредоточимся на следующей игре, вернемся домой, и там может случиться всякое», — цитирует 27-летнего чеха ESPN.
«Колорадо» в серии до четырех побед проигрывает «Вегасу» со счетом 0−3. Четвертый матч состоится в Парадайсе в ночь на 27 мая.
