Демидов вышел на 11-е место среди новичков «Монреаля» по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал результативный пас в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Каролиной».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 20-летний россиянин вышел на 11-е место среди новичков «Канадиенс» по результативности в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Сейчас у Демидова 9 (3+6) очков, он сравнялся с Гаем Лапуэнтом (девять очков в турнире 1971 года).
Демидов играет за «Монреаль» с 2025 года.
26 мая 03:00 Монреаль — Каролина 0:0.
