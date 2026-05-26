Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Швейцария
3
:
Финляндия
2
Хоккей. НХЛ
27.05
Вегас
:
Колорадо
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Латвия
8
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
«Это не секрет»: Овечкин о том, когда определится со своим будущим

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире Fonbet признался, что еще ничего не решил по поводу места продолжения своей карьеры.

Газета.Ру

«Это не секрет. Почему “секрет”? В июле [определюсь]», — рассказал хоккеист.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли. В последний раз клуб выигрывал трофей в 2018 году.

