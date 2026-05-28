«Каролина» третий раз переиграла «Монреаль» в финальной серии Востока, Свечников забил в пустые ворота

«Каролина» обыграла «Монреаль» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции — 3:0. Игра прошла на арене «Белл Центр» в Монреале.
В конце первого периода «Харрикейнз» трижды забили за 3 минуты. Отличились Логан Стэнковен, Джордан Стаал и Себастьян Ахо.
В концовке встречи российский нападающий Андрей Свечников отправил шайбу в пустые ворота. У 26-летнего россиянина теперь 6 (3+3) очков в 12 играх этого плей-офф.
Счет в серии 3−1 в пользу «Каролины». Пятый матч пройдет на льду «Леново Центра» в Роли в субботу, 30 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.
