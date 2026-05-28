«Каролина» стала седьмой командой в НХЛ с победами в каждом из шести выездных матчей на старте плей-офф

Как сообщает пресс-служба лиги, «Харрикейнз» стали седьмой командой в истории НХЛ, которая выиграла каждый из первых шести выездных матчей на старте одного розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее это удавалось «Эдмонтону» (шесть матчей в 1987 году) и «Миннесота Норт Старз» (шесть матчей в 1981 году), «Айлендерс» (семь матчей в 1980 году), «Колорадо» (семь матчей в 2022 и 1999 годах) и «Лос-Анджелесу» (10 матчей в 2012 году).