«Каролина» стала седьмой командой в НХЛ с победами в каждом из шести выездных матчей на старте плей-офф

«Каролина» победила «Монреаль» (4:0) в четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ сезона-2025/26. Игра состоялась в Монреале.
Как сообщает пресс-служба лиги, «Харрикейнз» стали седьмой командой в истории НХЛ, которая выиграла каждый из первых шести выездных матчей на старте одного розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее это удавалось «Эдмонтону» (шесть матчей в 1987 году) и «Миннесота Норт Старз» (шесть матчей в 1981 году), «Айлендерс» (семь матчей в 1980 году), «Колорадо» (семь матчей в 2022 и 1999 годах) и «Лос-Анджелесу» (10 матчей в 2012 году).
В сезоне-2025/26 «Харрикейнз» одержали 64 победы в регулярном чемпионате и плей-офф вместе взятых. Больше у них было только в сезоне-2005/06 (68), когда они выиграли Кубок Стэнли.
В серии с «Монреалем» «Каролина» ведет со счетом 3−1.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.