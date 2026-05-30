Фарм-клуб «Торонто» выиграл у «Уилкс-Берри», Ахтямов сделал 33 сэйва

«Уилкс-Берри» «Торонто Марлис» во втором матче полуфинальной серии АХЛ — 2:1 ОТ. Игра прошла на «Мохеган Арене» в Кейси Плаза.
В конце первого периода нападающий Александер Нюлендер реализовал большинство и открыл счет. Хозяева отыгрались в середине третьего периода — отличился Таннер Хоу. Победную шайбу в овертайме забросил Марк Джонстон.
Российский голкипер фарм-клуба «Торонто» Артур Ахтямов отразил 33 из 34 бросков по своим воротам. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 37 из 39 бросков.
Третий матч пройдет во вторник, 2 июня. Начало игры — 02:00 по московскому времени.
«Уилкс-Берри» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).
Голы: Нюландер, 18:21 — 0:1. Хоу, 48:01 — 1:1. Джонстон, 74:53 — 1:2.
Счет в серии: 0−2.