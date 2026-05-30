«Каролина» сыграет против «Вегаса» в финале Кубка Стэнли-2026

«Каролина» сыграет против «Вегаса» в финальной серии Кубка Стэнли-2026. «Харрикейнз» в субботу, 30 мая, выиграли серию у «Монреаля» (4−1) и впервые за 20 лет вышли в финал.
Первый матч пройдет в ночь на 3 июня по московскому времени. Следующие матчи запланированы на 5, 7 и 10 июня, а также — на 12, 15 и 18 июня, если потребуется.
«Голден Найтс» и «Харрикейнз» дважды играли в финалах Кубка Стэнли и только однажды выигрывали — «Каролина» в 2006 году, а «Вегас» — в 2023-м.
В 2025 году в финале Кубка Стэнли играли «Эдмонтон» и «Флорида». «Пантерз» в шести матчах одержали победу — 4−2.