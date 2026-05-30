«Каролина» — «Монреаль»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Каролина» переиграла «Монреаль» в пятом матче финальной серии Восточной конференции — 6:1. «Харрикейнз» выиграли серию со счетом 4−1.
У «ураганов» шайбы забросили Тэйлор Холл, Логан Стэнковен, Эрик Робинсон, Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер и Сет Джарвис. Единственный гол «Канадиенс» на счету Коула Кофилда.
«Каролина» в финале Кубка Стэнли сыграет против «Вегаса». Первый матч пройдет в ночь на 3 июня по московскому времени.
