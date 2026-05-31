Умер участник Суперсерии-1972 в составе сборной Канады Деннис Халл

Бывший нападающий «Чикаго Блэкхокс» и «Детройт Ред Уингз» Деннис Халл, принимавший участие в Суперсерии-1972 в составе сборной Канады, ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщил сайт НХЛ.

«Деннис провел выдающуюся карьеру, построенную на его бомбардирских способностях и стабильности, оставив неизгладимый след не только в истории франшизы “Блэкхокс”, но и в истории хоккея.

Известный своим невероятным мастерством, жесткостью и интеллектом, Деннис был настолько доминирующим игроком на льду, насколько любимым за его пределами. Он часто использовал свой острый ум и чувство юмора, чтобы поддерживать непринужденную атмосферу в раздевалке, а его теплота и скромность заставляли каждого, кого он встречал, чувствовать себя желанным гостем», — говорится в заявлении пресс-службы «Чикаго».

Халл пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ. Всего он провел в регулярном чемпионате 959 матчей и набрал 654 (303+351) очка. В Суперсерии СССР — Канада 1972 года он забил два гола и дважды ассистировал партнерам по команде.