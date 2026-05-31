Воробьев об Овечкине в «Вашингтоне»: «Уверен, он подпишет новый контракт и еще забьет свои голы»

— Конечно, Магнитогорск был бы счастлив увидеть Женю дома, чтобы он завершил карьеру именно там. Но входит ли это в его планы — мы не знаем. Одно дело — что говорится публично, другое — что у человека внутри. Планирует ли он возвращаться, доигрывать в Магнитогорске — это только он знает. И есть еще важный момент: многие заканчивают не потому, что контракт подошел к концу, а потому, что организм уже не выдерживает. Колени, плечи, накопленные травмы. Последние годы многие просто выживают. А Женя — габаритный игрок, который любит играть с шайбой, любит движение. При этом у него были серьезные травмы. Помню, он приехал на один из чемпионатов мира — весь от ноги до шеи был затейпирован. Поэтому это тоже очень важный фактор.