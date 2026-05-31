Воробьев об Овечкине в «Вашингтоне»: «Уверен, он подпишет новый контракт и еще забьет свои голы»

— Конечно, Магнитогорск был бы счастлив увидеть Женю дома, чтобы он завершил карьеру именно там. Но входит ли это в его планы — мы не знаем. Одно дело — что говорится публично, другое — что у человека внутри. Планирует ли он возвращаться, доигрывать в Магнитогорске — это только он знает. И есть еще важный момент: многие заканчивают не потому, что контракт подошел к концу, а потому, что организм уже не выдерживает. Колени, плечи, накопленные травмы. Последние годы многие просто выживают. А Женя — габаритный игрок, который любит играть с шайбой, любит движение. При этом у него были серьезные травмы. Помню, он приехал на один из чемпионатов мира — весь от ноги до шеи был затейпирован. Поэтому это тоже очень важный фактор.
— А сколько сможет играть еще Александр Овечкин?
— У Сани травм было меньше. У него здоровье просто уникальное, посмотрите на его родителей. Таких людей в спорте немного. Очень крепкий мужик, его сложно травмировать. Поэтому Саня еще продержится. Скорость где-то может уйти, но бросок останется. И он по-прежнему лезет на пятак, идет в борьбу. Уверен, он подпишет новый контракт и еще забьет свои голы.
Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ (929 шайб). Россиянин занимает второе место по числу голов в лиге с учетом плей-офф (1006 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб).