«Тампа» обменяла выбор в третьем раунде драфта на права на нападающего Придхэма

«Тампа» приобрела права на перспективного нападающего Джека Придхэма в результате обмена с «Чикаго».
20-летний Придхэм был выбран «Чикаго» в третьем раунде драфта 2024 года. Он имел право снова участвовать в драфте, если бы не подписал контракт новичка с клубом НХЛ и не поступил бы в вуз к 17:00 по восточному времени 1 июня.
«Тампа» заявила, что Придхэм вступил в NCAA (Национальную ассоциацию студенческого спорта) и будет играть за студенческую команду в сезоне-2026/27, при этом ожидается, что «учебное заведение будет объявлено в ближайшие дни».
В сезоне-2026/27 Придхэм набрал 90 (46+44) очков в 65 матчах за «Китченер Рейнджерс» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). Он также помог «Рейнджерс» выиграть чемпионат OHL и Мемориальный кубок.
«Блэкхокс» в результате обмена с «Лайтнинг» получили выбор в третьем раунде драфта 2027 года.
