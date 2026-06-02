«Флорида» подписала трехлетний контракт новичка с российским защитником Шуравиным

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито объявил, что клуб согласовал условия с защитником Матвеем Шуравиным по трехлетнему контракту новичка (entry-level), который начнет действовать с сезона-2026/27.

«Матвей — уравновешенный защитник, который исключительно хорошо читает игру. Мы с нетерпением ждем возможности наблюдать за его прогрессом в Северной Америке на профессиональном уровне», — цитирует клубная пресс-служба Зито.

20-летний Шуравин в сезоне-2025/26 сыграл 21 матч в FONBET чемпионате КХЛ за ЦСКА, отметившись одной голевой передачей. Он также сыграл 12 матчей за «Звезду» в чемпионате ВХЛ и 15 матчей за «Красную армию» в МХЛ.

Уроженец Москвы за последние три сезона сыграл в общей сложности 32 матча за ЦСКА в КХЛ, отдав три голевые передачи. В сезоне-2024/25 за «Красную армию» он в 38 матчах набрал 24 (4+20) очка, разделив первое место среди защитников команды по забитым голам и став лучшим среди защитников по передачам и набранным очкам.

Шуравин был выбран «Флоридой» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 97-м номером.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.