Барбашев — о готовности к финалу с «Каролиной»: «Я вошел в игровой ритм»

«После первого раунда мне потребовалось время на восстановление. Однако, я вошел в игровой ритм. Сейчас я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду финала. В первой части плей-офф я провел много силовых приёмов и это всегда имеет смысл. В матчах на вылет важно оказывать давление на соперника и демонстрировать силовую игру в каждом эпизоде», — приводит слова Барбашева пресс-служба клуба.