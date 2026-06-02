Барбашев — о готовности к финалу с «Каролиной»: «Я вошел в игровой ритм»

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев оценил свою готовность к финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».
«После первого раунда мне потребовалось время на восстановление. Однако, я вошел в игровой ритм. Сейчас я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду финала. В первой части плей-офф я провел много силовых приёмов и это всегда имеет смысл. В матчах на вылет важно оказывать давление на соперника и демонстрировать силовую игру в каждом эпизоде», — приводит слова Барбашева пресс-служба клуба.
Первая встреча между командами пройдет 3 июня в Роли. Начало — в 3.00 по московскому времени.
30-летний россиянин набрал 12 (5+7) очков в 16 матчах этого плей-офф.
