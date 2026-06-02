Вратарь «Вегаса» Харт: «Мне просто очень повезло быть в этой команде»

Вратарь «Вегаса» Картер Харт рассказал, что он многому научился и вырос с тех пор, как подписал контракт с «Голден Найтс».
27-летний канадец и четверо других игроков были восстановлены НХЛ после оправдательного приговора по делу о сексуальном насилии.
«Мне удалось встретить много хороших людей в сообществе. Я думаю, что фонд “Вегас Голден Найтс” проделал очень хорошую работу, облегчив мне интеграцию и встречу с большим количеством классных людей. Мне просто очень повезло быть здесь, в “Вегасе”. Здесь замечательная культура людей. Как я уже сказал, я встретил много классных людей и просто очень рад, что нахожусь здесь, в Лас-Вегасе, и в этой команде», — цитирует Харта ESPN.
Харт сейчас находится в центре внимания в значительной степени потому, что он единственный из оправданных пяти игроков, подписавших контракт с командой НХЛ.
Вратарь, который отыграл шесть сезонов за «Филадельфию» с 2018 по 2024 год, был одним из пяти игроков молодежной сборной Канады (до 20 лет), обвиненных в нападении на женщину после гала-вечера в 2018 году. Харту было официально предъявлено обвинение по одному пункту в сексуальном насилии 30 января 2024 года, вскоре после того, как он взял отпуск в «Флайерз». На судебном процессе летом 2025 года судья постановил, что обвинение не доказало вину подсудимых ни по одному из пунктов, и все они были оправданы.
В Кубке Стэнли-2026 Харт в 16 матчах пропустил 37 шайб, его средний коэффициент надежности составляет 2,22, а процент отраженных бросков — 92,16.
