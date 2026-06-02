Вратарь «Вегаса» Харт: «Мне просто очень повезло быть в этой команде»

Вратарь, который отыграл шесть сезонов за «Филадельфию» с 2018 по 2024 год, был одним из пяти игроков молодежной сборной Канады (до 20 лет), обвиненных в нападении на женщину после гала-вечера в 2018 году. Харту было официально предъявлено обвинение по одному пункту в сексуальном насилии 30 января 2024 года, вскоре после того, как он взял отпуск в «Флайерз». На судебном процессе летом 2025 года судья постановил, что обвинение не доказало вину подсудимых ни по одному из пунктов, и все они были оправданы.