Казалось, карьера Тортореллы в НХЛ закончилась — а он в финале Кубка Стэнли. Колонка Еронко о главном герое плей-офф

Никто уже и не ждал овеянного стереотипами о прямолинейности и скандальности 67-летнего Джона Тортореллу в НХЛ. Несмотря на недавнее золото Олимпиады, Кубок Стэнли в послужном списке, пусть и в долокаутную эпоху, и очень приличное резюме. Уж тем более — в «Вегасе». Даже несмотря на то, что Брюс Кэссиди перестал находить понимание у своей весьма звездной банды. Предельно самоуспокоенной, играющей без огня.
Что, впрочем, не мешало идти в зоне плей-офф, хоть и с некоторым риском туда не попасть, и позиции Кэссиди, принесшего первое чемпионство, казались незыблемыми. Ведь до конца регулярного чемпионата оставалось всего восемь матчей. Тогда как поздние смены тренеров в НХЛ в принципе редки, а если и случаются — обычно ни к чему не приводят.
Последний случай, приведший к Кубку Стэнли, произошел еще в 2009-м, и то в середине февраля: у сменившего Мишеля Террьена Дэна Байлсмы было два месяца на эксперименты с Кросби и Малкиным, чтобы затем с дичайшим трудом одолеть в финале «Детройт», постоянно отыгрываясь.
До этого был Ларри Робинсон в 2000-м, которого Лу Ламорелло поставил главным как раз за восемь игр до конца регулярки. И «Нью-Джерси» взял чашку. Но сменивший Робби Фторека Робинсон был в его штабе. Да и Байлсма был в системе «Питтсбурга», тренируя фарм-клуб.
А тут — тренер со стороны. Нет времени на раскачку и притирку. Но Джордж Макфи и Келли Маккриммон не прогадали: того самого огня предельно темпераментный Тортс моментально «Вегасу» придал. Буквально за неделю до того он говорил, как хочет тренировать и побеждать. Что работа в сборной США это немножко не то. И на тебе.
«Голден Найтс» — взрослая команда. Самая опытная в НХЛ: 15 с лишним тысяч матчей в лиге суммарно на всех. И самая возрастная. С ней не надо нянчиться. Не надо воспитывать. Ей нужны понятные правила игры. Не в смысле даже системы и тактических нюансов. А в смысле тренерских решений и распределения ролей. И в этом контексте Торторелла абсолютно на своем месте.
Серьезные игроки таких тренеров любят. Требовательных, выжимающих все возможности, объясняющих свои решения. А не говорящих с широкой улыбкой «грейт джоб», сажая затем в запас.
Даже Матвей Мичков, довольно ранимая натура, отзывался о Джоне крайне комплиментарно, хоть и успел у него настрадаться. Скоростной Карл Хагелин, которого Тортс не выпускал в «Рейнджерс» в большинстве, потому что «у него руки трясутся», а сам он как хоккеист «туповат» в плане решений, разве что защищал себя периодически, но позднее признавал, что весьма благодарен тренеру, сделавшему из него солидного игрока НХЛ с понятным архетипом.
Что говорить — даже Кэм Йорк, из-за которого Тортореллу уволили из «Филадельфии» после скандала в раздевалке, признался, что Тортс был справедлив по отношению к нему, когда не выпускал с лавки, и вообще научил его очень многим крутым вещам. И уже при Токкетте Йорк вышел на новый уровень — стал настоящей опорой для нового главного тренера, не меньшей, чем новоявленный олимпийский чемпион Трэвис Сэнхайм.
Джон — по факту — из Панарина сделал самостоятельную боевую единицу. И Артемий тоже неоднократно его благодарил за подсказываемые детали и нюансы. И за то, что всегда держал его в тонусе, заставлял чувствовать ответственность, ругал, никогда при этом не пытаясь ломать его игру.
Торторелла заботится о хоккеистах. Он хочет, чтобы они становились эффективнее. И тем самым приносили ему победы. Просто манера у него довольно своеобразная. И некоторые игроки на его пути воспринимали ее в штыки. Особенно те, кто себя переоценивает, а таких даже в НХЛ хватает. И даже такие впоследствии выражали ему благодарность. Что говорит о многом.
Пожалуй, впервые в клубной карьере у Джона в распоряжении оказалась команда с настолько большим потенциалом. И он не стал ее ломать. Да даже менять особо не стал. Просто причесал, взбодрил, добавил агрессии. Системно — это примерно та же команда. Но ожившая, играющая ответственно, пользующаяся своими немалыми талантами и потому способная укатывать в равных составах «Колорадо», просто не замечая соперника.
У «Вегаса» крутая клубная культура, очень высокие стандарты, и все это никуда не девалось. Просто потерялось лицо. А Торторелла его вернул. Разгладил морщинки. Заставил улыбаться и проявлять эмоции. И явно готов сражаться и побеждать в финале с машиноподобной «Каролиной».
Игорь Еронко