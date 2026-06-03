На Матче звезд НХЛ будет турнир сборных с участием российских игроков

Все команды по разу сыграют друг с другом, всего будет проведено 10 матчей по пять минут. За победу команды будут получать два очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0. Лучшие две команды сыграют в финальном матче, победитель получит 2 миллиона долларов.