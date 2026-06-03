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На Матче звезд НХЛ будет турнир сборных с участием российских игроков

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила формат проведения Матча звезд, в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате «3 на 3», сообщается на сайте организации.

Источник: РИА Новости Спорт

Мероприятие пройдет 5—6 февраля в Нью-Йорке на домашней арене «Айлендерс».

На турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира, в которую, по словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, войдут в том числе российские игроки.

В каждую сборную войдут по 11 хоккеистов — девять полевых и два вратаря. Голосование по составу участников откроется в декабре, трех участников каждой из команд выберут авторы сайта НХЛ.

Все команды по разу сыграют друг с другом, всего будет проведено 10 матчей по пять минут. За победу команды будут получать два очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0. Лучшие две команды сыграют в финальном матче, победитель получит 2 миллиона долларов.

Также при участии 10 игроков до 25 лет пройдут восемь конкурсов. Победитель получит 1 миллион долларов.