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Барбашев сравнялся с Овечкиным по голам в финальных сериях Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голом в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голом в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины». На 30-й секунде второго периода он сравнял счет — 2:2.

Барбашев забил свой третий гол в финальных сериях плей-офф НХЛ. Ранее он забивал в третьем матче финала Кубка Стэнли-2019 за «Сент-Луис» и в пятом матче финала Кубка Стэнли-2023 за «Голден Найтс».

По этому показателю он сравнялся с Игорем Ларионовым, Александром Овечкиным и Павлом Буре, у которых по 3 гола в финальных сериях.

Рекордсменами являются Евгений Малкин и Сергей Федоров, у которых по 8 заброшенных шайб в матчах финальных серий.

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