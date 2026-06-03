Барбашев сравнялся с Овечкиным по голам в финальных сериях Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голом в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины». На 30-й секунде второго периода он сравнял счет — 2:2.
Барбашев забил свой третий гол в финальных сериях плей-офф НХЛ. Ранее он забивал в третьем матче финала Кубка Стэнли-2019 за «Сент-Луис» и в пятом матче финала Кубка Стэнли-2023 за «Голден Найтс».
По этому показателю он сравнялся с Игорем Ларионовым, Александром Овечкиным и Павлом Буре, у которых по 3 гола в финальных сериях.
Рекордсменами являются Евгений Малкин и Сергей Федоров, у которых по 8 заброшенных шайб в матчах финальных серий.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше