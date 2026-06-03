Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина
4
:
Вегас
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.77
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2

НХЛ назвала новый формат Матча звезд: команды будут собирать по гражданству

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила формат проведения Матча звезд-2027, который пройдет в феврале следующего года.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила формат проведения Матча звезд-2027, который пройдет в феврале следующего года.

Звездный уик-энд будет включать в себя мини-турнир из пяти команд, собранных по гражданству: США, Канада, Швеция, Финляндия и остальной мир. Игры будут проходить в формате 3 на 3. Каждая команда сыграет четыре пятиминутных матча, а затем состоится финал в 10-минутном формате. Победитель получит 2 миллиона долларов.

В каждой команде будет по 2 вратаря и 9 полевых игроков. Составы будут определяться через голосование среди болельщиков.

Звездный уик-энд-2027 пройдет с 5 по 7 февраля на домашнем арене «Айлендерс» в Элмонте, «ЮБС-Арене».