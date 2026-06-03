НХЛ назвала новый формат Матча звезд: команды будут собирать по гражданству

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила формат проведения Матча звезд-2027, который пройдет в феврале следующего года.
Звездный уик-энд будет включать в себя мини-турнир из пяти команд, собранных по гражданству: США, Канада, Швеция, Финляндия и остальной мир. Игры будут проходить в формате 3 на 3. Каждая команда сыграет четыре пятиминутных матча, а затем состоится финал в 10-минутном формате. Победитель получит 2 миллиона долларов.
В каждой команде будет по 2 вратаря и 9 полевых игроков. Составы будут определяться через голосование среди болельщиков.
Звездный уик-энд-2027 пройдет с 5 по 7 февраля на домашнем арене «Айлендерс» в Элмонте, «ЮБС-Арене».