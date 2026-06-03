«Каролина» — «Вегас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Вегас» переиграл «Каролину» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 — 5:4.
У «Голден Найтс» голами отметились Иван Барбашев, Ши Теодор, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Бретт Хауден. У «Харрикейнз» дубль оформил Николай Элерс и по одной шайбе забросили Джордан Стаал и Шейн Гостисбеер.
Второй матч в серии вновь пройдет на льду «Леново Центра» в пятницу, 5 июня. Начало игры — 03:00 по московскому времени.
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