«Каролина» — «Вегас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

У «Голден Найтс» голами отметились Иван Барбашев, Ши Теодор, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Бретт Хауден. У «Харрикейнз» дубль оформил Николай Элерс и по одной шайбе забросили Джордан Стаал и Шейн Гостисбеер.