Симашев: «КХЛ по уровню действительно вторая в мире лига»

"Могу поставить себе шесть из десяти. Мог, конечно, лучше. Но я и хочу улучшаться каждый год. Я все еще молодой хоккеист, поэтому верю, что дальше буду прогрессировать. В следующем сезоне? Хочу играть как можно больше в главной команде и помочь ей выйти в плей-офф.