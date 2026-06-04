Симашев: «КХЛ по уровню действительно вторая в мире лига»

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев после первого сезона в НХЛ сравнил уровень лиги с КХЛ.
"Могу поставить себе шесть из десяти. Мог, конечно, лучше. Но я и хочу улучшаться каждый год. Я все еще молодой хоккеист, поэтому верю, что дальше буду прогрессировать. В следующем сезоне? Хочу играть как можно больше в главной команде и помочь ей выйти в плей-офф.
Уровень НХЛ гораздо выше, чем в КХЛ. Наша лига тоже достойная. Думаю, она по уровню действительно вторая в мире. Но НХЛ во всем выше — даже конкретно не опишешь, в чем конкретно, все на уровне ощущений. Просто там внутри надо побывать, чтобы это прочувствовать«, — цитируют “Известия” Симашева.
В этом сезоне 21-летний россиянина набрал 1 (0+1) очко в 28 матчах за «Юту».