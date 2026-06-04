Фарм-клуб «Питтсбурга» сравнял счет в полуфинале АХЛ с «Торонто», Мурашов сделал 32 сэйва

«Уилкс-Берри» выиграл у «Торонто Марлис» в четвертом матче полуфинальной серии АХЛ — 4:3. Игра прошла на арене «Рико Колизеум» в Торонто.
Российский голкипер фарм-клуба «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 23 из 27 бросков.
Счет в серии стал равный — 2−2. Пятый матч пройдет в субботу, 6 июня. Начало игры — 02:00 по московскому времени.
АХЛ.
Плей-офф.
Полуфинал.
Четвертый матч.
«Торонто Марлис» — «Уилкс-Берри» — 4:3 (2:0, 0:3, 1:1).
Счет в серии: 2−2.