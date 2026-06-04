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Фарм-клуб «Каролины» переиграл «Колорадо» в четвертом матче, Рябкин сделал голевую передачу

«Чикаго Вулвз» переиграл «Колорадо Иглз» в четвертом матче полуфинальной серии АХЛ — 2:1.

«Чикаго Вулвз» переиграл «Колорадо Иглз» в четвертом матче полуфинальной серии АХЛ — 2:1. Игра прошла на «Олстейт-арене» в пригороде Чикаго.

У фарм-клуба «Каролины» отличились Брэдли Надо и Джастин Робида. Единственный гол гостей на счету Алекса Барре-Буле.

Счет в серии стал равный — 2−2. Пятый матч пройдет в субботу, 6 июня. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

АХЛ.

Плей-офф.

Полуфинал.

Четвертый матч.

«Чикаго Вулвз» — «Колорадо Иглз» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Голы: Робидас, 30:52 — 1:0. Надо, 41:21 — 2:0. Барре-Буле, 51:32 — 2:1.

Счет в серии: 2−2.