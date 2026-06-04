Овечкину не дали награду НХЛ за лидерство за пределами льда

Овечкин также на протяжении всей карьеры активно занимается благотворительностью. В минувшем сезоне он продолжил поддерживать кампанию GR8 Chase for Victory Over Cancer («Погоня за победой над раком»), в рамках которой жертвует деньги за каждый заброшенный гол, чтобы привлечь внимание к исследованиям в области детской онкологии и собрать средства на них.