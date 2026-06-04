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Овечкину не дали награду НХЛ за лидерство за пределами льда

В погоне за «Кинг Клэнси Трофи» россиянина обошел форвард «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо.

Источник: G Fiume/Getty Images

Нападающий «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо стал обладателем награды «Кинг Клэнси Трофи», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Трофей, названный в честь хоккеиста Фрэнсиса Майкла Клэнси, вручается ежегодно с 1988 года хоккеисту, который «наиболее ярко проявил лидерские качества на льду и за его пределами и внес значительный гуманитарный вклад в развитие своего сообщества».

За награду боролись 32 хоккеиста — по одному от каждого клуба лиги. В апреле стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был номинирован от своей команды. Победителя выбирали отборочный комитет, в который входят комиссар Гэри Беттмэн, предыдущие обладатели награды и обладатели приза фонда НХЛ за благотворительность (вручался до 2017 года).

Канадец Фолиньо был отмечен за создание благотворительной инициативы Foligno Face‑Off (можно перевести как «вбрасывание Фолиньо»). Вместе с братом Ником они организовали сбор средств на исследования рака груди. Кампания собрала более $200 тыс.

Овечкин также на протяжении всей карьеры активно занимается благотворительностью. В минувшем сезоне он продолжил поддерживать кампанию GR8 Chase for Victory Over Cancer («Погоня за победой над раком»), в рамках которой жертвует деньги за каждый заброшенный гол, чтобы привлечь внимание к исследованиям в области детской онкологии и собрать средства на них.

Фолиньо 34 года, за «Миннесоту» он выступает с 2021 года. В НХЛ он также выступал за «Баффало Сэйбрз». Всего на его счету 931 матч, в которых он набрал 336 очков — 148 шайб и 188 результативных передач.

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