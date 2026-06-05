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«Каролина» в овертайме обыграла «Вегас» во втором матче финала Кубка Стэнли

«Каролина» выиграла у «Вегаса» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

«Каролина» выиграла у «Вегаса» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ. Игра прошла на арене «Леново Центр» в Роли.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей. У 26-летнего россиянина теперь 8 (3+5) очков в 15 играх этого плей-офф.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал один результативный пас. У 30-летнего россиянина теперь 14 (6+8) очков в 18 играх этого плей-офф.

Счет в серии — 1−1. Второй матч в серии пройдет в воскресенье, 7 июня, на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Начало — 03:00 по московскому времени.

05 июн 03:00 Каролина — Вегас 4:3 ОТ.