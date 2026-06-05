«Сделают из чехов идиотов»: Гашека взбесил Матч звезд НХЛ с россиянами

НХЛ изменила формат проведения Матча звезд, в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате «3 на 3». На турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира, в которую, по словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, войдут в том числе российские игроки.