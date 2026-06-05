«Сделают из чехов идиотов»: Гашека взбесил Матч звезд НХЛ с россиянами

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал обновленный формат Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием россиян и призвал все хоккейные ассоциации осудить изменение формата.
НХЛ изменила формат проведения Матча звезд, в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате «3 на 3». На турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира, в которую, по словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, войдут в том числе российские игроки.
«Мы не можем допустить, чтобы заокеанская лига сделала и из чешских игроков полезных идиотов. Обязанность всех хоккейных ассоциаций, чьи игроки могли бы быть частью команды “Сборная мира”, как можно скорее осудить эту очередную попытку НХЛ прорекламировать Россию», — приводит слова Гашека iSport.
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