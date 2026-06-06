Фарм-клуб «Каролины» проиграл «Колорадо» в пятом матче полуфинала АХЛ, Неучев сделал голевую передачу

«Колорадо Иглз» переиграл «Чикаго Вулвз» в пятом матче полуфинальной серии АХЛ — 7:3. Игра прошла на «Олстейт-арене» в пригороде Чикаго.
Российский нападающий фарм-клуба «Каролины» Виктор Неучев отметился голевой передачей. Теперь у 22-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 14 играх этого плей-офф.
Счет в серии стал равный 3−2 в пользу. Шестой матч пройдет во вторник, 8 июня. Начало игры — 03:05 по московскому времени.
АХЛ.
Плей-офф.
Полуфинал.
Пятый матч.
«Чикаго Вулвз» — «Колорадо Иглз» — 3:7 (2:2, 1:3, 0:2).
Счет в серии: 2−3.