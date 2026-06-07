Безумие в финале НХЛ продолжается! «Каролина» героически спаслась с 0:4, но «Вегас» вырвал победу в овертайме

В каждом из двух первых матчей финала одна из команд выходила вперед с перевесом в две шайбы, но затем пропускала три гола подряд. Затем снова счет становился равным, но авторы камбэка неизменно побеждали. На этот раз эта закономерность прервалась, хотя интрига тоже была закручена лихо.