Безумие в финале НХЛ продолжается! «Каролина» героически спаслась с 0:4, но «Вегас» вырвал победу в овертайме

После двух матчей на домашней площадке «Харрикейнз» финал Кубка Стэнли переехал в Неваду, где болельщики «Голден Найтс» традиционно устроили своим любимцам очень горячий прием. Все, кто утверждал, что «Каролина» и «Вегас» — это небольшие хоккейные рынки, ошибались. Первая игра финала стала рекордной по телевизионной аудитории с 2019 года, а невероятные повороты сюжета в двух первых матчах наверняка еще сильнее привлекли болельщиков.
В каждом из двух первых матчей финала одна из команд выходила вперед с перевесом в две шайбы, но затем пропускала три гола подряд. Затем снова счет становился равным, но авторы камбэка неизменно побеждали. На этот раз эта закономерность прервалась, хотя интрига тоже была закручена лихо.
Первый период прошел без голов и удалений, но с ощутимым преимуществом «Каролины», которая позволила хозяевам лишь дважды побеспокоить Фредерика Андерсена бросками в створ. Казалось, «ураганы» близки к тому, чтобы открыть счет, но второй период стал для «Харрикейнз» настоящим провалом.
Он начался с двух незасчитанных голов «Вегаса». Сначала арбитры отменили шайбу Марка Стоуна: наставник «Каролины» Род Бриндамор удачно сделал запрос на положение вне игры. Три минуты спустя у «Голден Найтс» забил Джек Айкел, но и его гол был отменен после запроса тренера «Каролины», так как Иван Барбашев на пятачке врезался в голкипера.
На табло снова воцарились нули, но «Вегас» уже почувствовал слабину соперника и заставил «Каролину» ошибиться. Нарушение численного состава у «ураганов» привело к большинству у «Голден Найтс», которое было великолепно реализовано связкой Джека Айкела и Томаша Гертла.
Прошло всего 16 секунд, и «Вегас» забил снова. Митч Марнер подобрал шайбу в чужой зоне, а защитник гостей Шон Уокер неудачно подставил клюшку под его наброс на ворота. После такого хоккеисты «Харрикейнз» не смогли быстро прийти в себя, а «Вегас» набрал ход, и остановить подопечных Джона Тортореллы было уже невозможно.
Прошло еще четыре минуты, и очередная ошибка обороны «Каролины» привела к третьему голу хозяев: один на один вышел Марнер. А ближе ко второму перерыву бывший лидер «Торонто» оформил хет-трик, мощно щелкнув в дальнюю девятку после сольного прохода в чужую зону.
Казалось, что 4:0 после двух периодов — это абсолютный нокаут для «ураганов», но нужно отдать должное команде Бриндамора. Несмотря на солидное отставание, «Каролина» попыталась организовать тот самый «обязательный» камбэк для третьего матча финала.
Заменив голкипера (вместо Андерсена вышел Брэндон Бусси), «Каролина» получила импульс, который лишь усилился после незабитого буллита Марнера. Форвард «Вегаса» мог оформить покер, но на четвертой минуте третьего периода не реализовал штрафной бросок, после чего «ураганы» понеслись на ворота соперника.
На восьмой минуте периода за 39 секунд «Каролина» смогла забить трижды. Сначала Джордан Мартинук с пятачка пробил вратаря «Вегаса» Картера Харта, 26 секунд спустя на дальней штанге отличился ветеран Тейлор Холл, а еще через 13 секунд — Джордан Стаал.
Комфортные для «Голден Найтс» 4:0 превратились в скользкие 4:3, а поскольку играть оставалось еще более десяти минут, предсказать итог концовки основного времени вряд ли бы кто-то решился.
И все же «Вегас» не дотерпел. Трудно вообразить, какими словами Джон Торторелла называл своих подопечных, глядя на утраченное преимущество, но забить четвертый гол «Каролина» все-таки смогла. Спасителем «ураганов» стал Андрей Свечников, который за полторы минуты до конца третьего периода реализовал большинство и сделал счет 4:4.
Дело дошло до второго овертайма, в котором защитник «Вегаса» Ши Теодор поставил точку. Мощный щелчок с дальней дистанции пришелся в конек вратаря, от которого шайба отлетела в ворота «Каролины».
«Вегас» выиграл и вновь повел в серии, счет в которой стал 2−1 в пользу «Голден Найтс». Четвертый матч состоится в ночь с 9 на 10 июня на домашней площадке «рыцарей».
Автор: Максим Замятин
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-85:38)
Фредерик Андерсен
(00:00-40:00)
Брэндон Бусси
(40:00-58:06)
Брэндон Бусси
(58:18-85:38)
30:16
Командный штраф
30:26
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
30:42
Митчелл Марнер
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
34:32
Митчелл Марнер
(Брэйден Макнэбб)
36:52
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл)
43:15
Коул Смит
44:04
Митчелл Марнер
47:03
Джордан Мартинук
(Сет Джарвис, Логан Стэнковен)
47:29
Тэйлор Холл
(Себастьян Ахо, Джексон Блэйк)
47:42
Джордан Стаал
(Эрик Робинсон, Джейкоб Слэвин)
52:07
Сет Джарвис
57:05
Ши Теодор
58:18
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Джордан Стаал)
85:38
Ши Теодор
(Бретт Хауден, Брэйден Макнэбб)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит