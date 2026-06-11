Мурашов вошел в символическую сборную лучших молодых игроков сезона-2025/26 в АХЛ

В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Мурашов в составе «Уилкс-Берри» из системы «Питтсбурга» принял участие в 38 встречах, отразил в среднем 91,9% бросков. В плей-офф он провел 15 игр при 93,1% отраженных бросков.
Также в символическую сборную попал белорусский форвард «Херши» из системы «Вашингтона» Илья Протас. Он принял участие в 69 матчах, набрал 66 (29+37) очков.
Кроме них, в состав сборной лучших молодых игроков вошли Адам Энгстрем («Лаваль», система «Монреаля»), Картер Якемчук («Бельвиль», система «Оттавы»), Михаэль Брандсегг-Нюгард («Гранд Рэпидс», система «Детройта») и Конста Хелениус («Рочестер», система «Баффало»).