Мурашов вошел в символическую сборную лучших молодых игроков сезона-2025/26 в АХЛ

В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Мурашов в составе «Уилкс-Берри» из системы «Питтсбурга» принял участие в 38 встречах, отразил в среднем 91,9% бросков. В плей-офф он провел 15 игр при 93,1% отраженных бросков.