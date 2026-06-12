Русская перестрелка в финале НХЛ! Свечников и Дорофеев наколотили 4 гола — «Каролина» в шаге от Кубка Стэнли

«Честно говоря, вот что безумно в этой серии. Она просто очень непредсказуема. Происходят вещи, которых я раньше никогда не видел. Это просто безумие», — сказал Род Бриндамор после четвертого матча финальной НХЛ.
С главным тренером «Каролины» не поспоришь. Действительно, если бы нужно было охарактеризовать противостояние «Каролины» и «Вегаса» одним словом, то «непредсказуемость» подходило бы лучше всего. В каждом матче команды обеспечивали невероятный сюжет благодаря камбэкам. По результативности этот финал уже является одним из лучших за всю историю розыгрыша Кубка Стэнли. А уж по количеству ситуаций, когда команды отыгрывались по ходу встреч, заруба «Каролины» и «Вегаса» наверняка лидирует с отрывом.
Неудивительно, что болельщики очень ждали пятого матча серии в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. И не зря — хоккеисты не подвели. В предыдущих двух играх наблюдалась определенная закономерность — побеждал тот, кто открывал счет. С этой точки зрения шайба Павла Дорофеева на седьмой минуте первого периода имела особую важность. Но также этот гол должен был придать уверенности российскому нападающему, который после феерии в первых двух раундах не мог отличиться аж 7 матчей кряду! А на протяжении 6 встреч 16-й номер «Голден Найтс» не набирал очки.
«Каролина» достаточно быстро дала понять, что ей плевать на все закономерности. Всего через 4 минуты хозяева организовали симметричный ответ. И снова отличился Джордан Стаал! Тот самый 37-летний Стаал, который забивает в каждом матче финала. Тот самый Стаал, который в первых трех раундах забросил всего лишь 2 шайбы. Зато в решающей серии на его счету теперь 6 точных бросков в 5 встречах. Этот джентльмен не перестает поражать!
Капитан «Каролины» стал первым игроком с 1956 года, который забивал в каждом из пяти первых матчей финала розыгрыша Кубка Стэнли. Последним хоккеистом, которому покорился данный трюк, был легенда «Монреаля» Жан Беливо. А еще Джордан оказался на пороге повторения рекорда по общему количеству голов в решающей серии сезона. Лучший результат показал форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, отличившийся 7 раз в прошлом году.
Эту встречу можно назвать настоящим праздником для россиян. Поскольку помимо Дорофеева отличился еще и Андрей Свечников! Для него эта шайба стала второй в финальной серии. Бросок у 37-го номера «Харрикейнз» получился что надо.
За 2 минуты до конца второй двадцатиминутки Себастьян Ахо сделал заявку «Каролины» на победу еще более весомой. Звездный финн подвергался серьезной критике в последнее время — в прошлых 13 матчах на его счету был всего 1 гол. Для Себастьяна эта шайба стала первой в битве против «Вегаса».
После 40 минут встречи на табло горели две цифры — 3:1 в пользу «Харрикейнз». В заключительной двадцатиминутке «Голден Найтс» нужно было придумать что-то особенное, чтобы взломать оборону банды Рода Бриндамора и перевернуть ход неудачно складывающегося матча.
Однако впервые в этой серии мы не увидели камбэка. Свечников и Дорофеев продолжили перестрелку — оба наших хоккеиста отличились еще по разу и оформили дубли. Сначала Андрей вновь реализовал большинство.
А затем Павел дал понять, что «Вегас» не собирается отпускать соперника слишком далеко и сделал счет 2:4.
На большее «Голден Найтс» не хватило. «Каролина» забрала пятый матч серии, вышла вперед в противостоянии и находится в шаге от завоевания Кубка Стэнли. Уже через пару дней «Рыцарям» нужно выходить на лед и умирать. В противном случае трофей впервые с 2006 года достанется «Харрикейнз».
Автор: Максим Самарцев
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Брэндон Бусси
Картер Харт
(00:00-57:07)
06:24
Николай Элерс
06:52
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
11:46
Джордан Стаал
(Сет Джарвис, Николай Элерс)
19:54
К`Андре Миллер
28:56
Жереми Лозон
30:57
Брэйден Макнэбб
31:58
Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Николай Элерс)
37:51
Себастьян Ахо
(Шон Уокер, Джордан Мартинук)
43:23
Джек Айкел
48:38
Марк Стоун
48:38
Марк Стоун
51:08
Андрей Свечников
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
53:49
Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Джек Айкел)
57:47
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит