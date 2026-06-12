Русская перестрелка в финале НХЛ! Свечников и Дорофеев наколотили 4 гола — «Каролина» в шаге от Кубка Стэнли

Неудивительно, что болельщики очень ждали пятого матча серии в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. И не зря — хоккеисты не подвели. В предыдущих двух играх наблюдалась определенная закономерность — побеждал тот, кто открывал счет. С этой точки зрения шайба Павла Дорофеева на седьмой минуте первого периода имела особую важность. Но также этот гол должен был придать уверенности российскому нападающему, который после феерии в первых двух раундах не мог отличиться аж 7 матчей кряду! А на протяжении 6 встреч 16-й номер «Голден Найтс» не набирал очки.