«Хотим седьмой матч». Барбашев и «Вегас» цепляются за последний шанс в финале Кубка Стэнли

«Он способен здорово разыгрывать в решающий момент, может забивать важные голы, а еще он очень мощный. Он один из самых хитующих игроков в плей-офф. Я думаю, сейчас он совершил больше всех силовых приемов, именно поэтому борется за свой третий Кубок Стэнли. Вот почему он всегда в игре. Он дает особенную искру в плей-офф, он физически мощный и здорово разыгрывает. Он мастеровитый хоккеист и может заставить других перестраиваться. Конечно, я рад играть с ним в одной команде», — сказал форвард Томаш Гертл, который в 2019 году сам пострадал от силового приема россиянина в финале Западной конференции между «Сан-Хосе» и «Сент-Луисом».