«Хотим седьмой матч». Барбашев и «Вегас» цепляются за последний шанс в финале Кубка Стэнли

«Весь сезон проходили такое»
«Вегас» примет «Каролину» в шестом матче финала плей-офф НХЛ и попытается вернуть серию из Парадайса в Роли. Два дня назад «Харрикейнз» впервые вырвались вперед в противостоянии с «Голден Найтс» после победы на своем льду со счетом 4:2, очередного гола Джордана Стаала и обмена дублями Андрея Свечникова с Павлом Дорофеевым.
«Каролина» в третьем финале в истории клуба в шаге от второго Кубка Стэнли, первый 20 лет назад главный тренер команды Род Бриндамор завоевал в качестве капитана. «Вегас» в своем третьем финале сохраняет надежду на второе чемпионство, первое франшиза взяла четыре года назад.
В «Голден Найтс» остались 12 хоккеистов из команды 2023 года — от капитана Марка Стоуна до вратаря Эдина Хилла. Последний проводит этот плей-офф на скамейке, а главный тренер Джон Торторелла продолжает доверять Картеру Харту и отстаивает выбор при просевшей статистике основного голкипера в финале. В заявке «рыцарей» есть четыре игрока из числа так называемых золотых отбросов с драфта расширения-2017 — защитники Ши Теодор и Брэйден Макнэбб, форварды Райлли Смит и Вильям Карлссон. Макнэбб поразил всех возвращением в состав после мощного попадания шайбы в лицо во втором матче, а Карлссон пропустит шестую игру из-за полученного повреждения.
Иван Барбашев выступает за «Вегас» с чемпионского сезона после обмена из «Сент-Луиса» в феврале 2023 года. В этот уик-энд россиянин мог вернуться к приятным воспоминаниям разных лет: в пятницу — к победе в Кубке Стэнли-2019 с «Блюз», в субботу — в Кубке Стэнли-2023 с «Голден Найтс». Журналисты напомнили нападающему о знаковых датах после субботней тренировки, тот улыбнулся и переключился на разговор об актуальных темах.
«На самом деле я даже не думаю об этом, мой фокус — на завтрашней шестой игре. Это очень важный матч для нас. Вы знаете, что мы хотим довести дело до седьмой игры», — сказал Барбашев.
Форвард об опыте таких матчей на грани вылета в «Сент-Луисе» с серией против «Далласа» и семиматчевого финала с «Бостоном» заметил: «Что ж, я думаю, мы просто должны играть. Матч начнется в 8.25 или когда-то там, считаю, все зависит от нас, нужно просто выйти на площадку и быть готовыми идти вперед. Знаете, игра покажет, каким будет итоговый результат. Я считаю, наша команда уверенно чувствует себя перед завтрашним матчем. Мы просто стараемся подготовиться ментально».
Иван об опыте команды с большим числом прошедших через многое хоккеистов добавил: «Да, у нас много опытных игроков в этой раздевалке. Полагаю, наша команда старше, чем многие другие. Считаю, мы проходили это весь сезон, справлялись с таким. Думаю, у нас было несколько тяжелых отрезков в сезоне и это поможет нам пройти завтрашний день».
Россиянин о значении Карлссона, который провел всего 14 матчей в регулярном чемпионате в октябре и ноябре и вернулся на 15 игр в плей-офф со второго раунда, сказал: «Да, вы сами знаете, он невероятный игрок. Полагаю, он пропустил почти весь сезон. И тяжело видеть, что он снова получил травму. Он отличный партнер по команде, многое привносит в нее».
Нападающий об уверенности команды и поддержке главного тренера после появления Тортореллы в конце регулярного чемпионата заметил: «Да, как думаю, он очень хорошо работает — привносит уверенность, напоминает нам о том, насколько мы хорошая команда. И считаю, что мы на самом деле очень хорошая команда, а он очень хорошо работает. Так что просто придерживаемся этого, продолжаем играть».
Хоккеист о настрое команды при постоянных разговорах о матче из серии «победа или конец» добавил: «Все хорошо. Я думаю, каждый сохраняет спокойствие, просто старается подготовиться к завтрашней игре».
«Идеальный игрок»
Барбашев подошел к решающему вечеру серии «Вегаса» и «Каролины» с 14 (6+8) очками в 21 матче этого Кубка Стэнли, всего за карьеру у двукратного чемпиона — 47 (17+30) очков в 111 играх. 30-летний разносторонний нападающий лидирует в плей-офф по числу силовых приемов с 107 хитами и продолжает исполнять важную роль на обеих половинах площадки.
«Считаю это ценной возможностью и на самом деле в восторге, особенно рад за парней, которые раньше не играли в финале и не имели шанса взять Кубок Стэнли. Это большая возможность для нашей команды добиться чего-то особенного в этом году», — сказал Барбашев перед стартом финальной серии.
Форвард «Вегаса» придерживается этой линии, а одноклубники не забывают выделять его значение для команды. Иван провел значительную часть плей-офф в ведущем звене с привычным партнером Джеком Айкелом и соотечественником Павлом Дорофеевым. В финале Торторелла начал миксовать сочетания. Универсальный нападающий выходил с Айкелом и Марком Стоуном, а также Бреттом Хауденом и Вильямом Карлссоном.
«Совершенный игрок, физически крепкий, здорово борющийся за шайбу, он умеет забивать. Он делает все, так что является идеальным хоккеистом, который очень хорош для плей-офф», — сказал Джон Торторелла.
«Барби — один из тех парней, который привносит много физической мощи в наше звено. Он всегда силен при игре с шайбой. И то же самое при игре без шайбы. Он всегда оказывается в нужное время в нужном месте, он мощно отрабатывает каждую смену», — сказал один из лидеров гонки снайперов плей-офф Павел Дорофеев до того, как тренер решил разбить связку россиян.
«Он способен здорово разыгрывать в решающий момент, может забивать важные голы, а еще он очень мощный. Он один из самых хитующих игроков в плей-офф. Я думаю, сейчас он совершил больше всех силовых приемов, именно поэтому борется за свой третий Кубок Стэнли. Вот почему он всегда в игре. Он дает особенную искру в плей-офф, он физически мощный и здорово разыгрывает. Он мастеровитый хоккеист и может заставить других перестраиваться. Конечно, я рад играть с ним в одной команде», — сказал форвард Томаш Гертл, который в 2019 году сам пострадал от силового приема россиянина в финале Западной конференции между «Сан-Хосе» и «Сент-Луисом».
«У него полный набор навыков. Он в точности тот игрок, который вам нужен, особенно в такое время года. Он очень физически крепкий, великолепен в розыгрышах. Он также может сам завершать их. И он хорош в том, чтобы переломить игру в нашу пользу», — сказал форвард Киган Колесар, который вместе с Барбашевым выигрывал Кубок Стэнли три сезона назад.
Шестой матч финала «Вегас» — «Каролина» пройдет в Парадайсе в ночь на 15 июня по московскому времени.
Автор: Артем Агапов
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Брэндон Бусси
Картер Харт
(00:00-57:07)
06:24
Николай Элерс
06:52
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
11:46
Джордан Стаал
(Сет Джарвис, Николай Элерс)
19:54
К`Андре Миллер
28:56
Жереми Лозон
30:57
Брэйден Макнэбб
31:58
Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Николай Элерс)
37:51
Себастьян Ахо
(Шон Уокер, Джордан Мартинук)
43:23
Джек Айкел
48:38
Марк Стоун
48:38
Марк Стоун
51:08
Андрей Свечников
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
53:49
Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Джек Айкел)
57:47
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит