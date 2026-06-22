25 лет назад во «Флориде» уже была связка братьев. Валерий и Павел Буре объединились после Олимпиады и Матча Звезд

Сначала они играли в Канаде, пусть и не в соседних городах. Павел — Ванкувере, Валерий — в Монреале, а потом в Калгари. А перед тем как старший брат перебрался на юг США, они встретились на Олимпиаде в Нагано. Братский дуэт мог состояться еще за два года до этого, но на Кубок мира Павел не попал из-за больного колена. Впрочем, и на Играх-1998 братья появлялись лишь на пересменках, а на постоянной основе играли в разных звеньях.