25 лет назад во «Флориде» уже была связка братьев. Валерий и Павел Буре объединились после Олимпиады и Матча Звезд

После того как «Оттава» согласилась обменять Брэди Ткачака в «Флориду», на юге США образовался новый братский дуэт. Уже бывший капитан «Сенаторс» объединился со своим старшим братом Мэттью, с которыми они никогда ранее не выступали вместе за один клуб. Потенциально форварды, недавно ставшие олимпийскими чемпионами в составе сборной США, могут стать лучшей братской связкой в истории НХЛ.
В НХЛ хватало братских связок, будь то Гретцки, Ришары или Нидермайеры. Но никто их них не являлся друг для друга равновеликими величинами. Можно вспомнить и Петера с Антоном Штясны. Родственный дуэт, где один игрок стоит другого, был всего один. Речь, разумеется, о Хенрике и Даниэле Седин. Шведские братья стоят особняком, и не только потому что являются близнецами. Показательно, что оба выигрывали по «Арт Россу».
Братья Свечниковы могли бы стать еще одной такой связкой, но карьера Евгения из-за травм пошла под откос, и он покинул НХЛ задолго до того, как Андрей выиграл Кубок Стэнли. Зато на праздновании чемпионства «Каролины» ничего не мешало им оказаться вместе. Мечтали поиграть вместе братья Федоровы, но Сергей встретился с Федором только в Магнитогорске, где великий центрфорвард завершал карьеру.
А вот братья Буре все же исполнили свои мечту и сыграли вместе в НХЛ. Формально они были партнерами еще по ЦСКА, но Валерий, будучи младше Павла на три года, успел провести за «армейцев» всего три игры. Братья вместе переезжали за океан, но если старший сходу стал лидером «Ванкувера», заслужив прозвище Русская ракета, то младший перед дебютом в НХЛ провел три сезона в WHL.
Сначала они играли в Канаде, пусть и не в соседних городах. Павел — Ванкувере, Валерий — в Монреале, а потом в Калгари. А перед тем как старший брат перебрался на юг США, они встретились на Олимпиаде в Нагано. Братский дуэт мог состояться еще за два года до этого, но на Кубок мира Павел не попал из-за больного колена. Впрочем, и на Играх-1998 братья появлялись лишь на пересменках, а на постоянной основе играли в разных звеньях.
Как ни странно, мечту братьев впервые исполнил не Владимир Юрзинов или другой российский тренер, а Скотти Боумэн. Многолетний тренер «Детройта» стал хоккейным крестным отцом для многих наших энхаэловцев во главе с Игорем Ларионовым. А в 2000 году он оказался наставником сборной мира на Матче Звезд. Там же встретились и братья Буре. Легендарный коуч поставил их в одно звено с Виктором Козловым, и это сработало! Павел стал MVP, а два из трех голов для него организовал брат.
То ли это было совпадением, то ли успешная игра тройки Буре — Козлов — Буре натолкнула руководство «Флориды» на идею провернуть обмен с «Калгари», где на тот момент выступал Валерий. На момент вызова на тот самый Матч Звезд младший из братьев проводил лучший сезон в карьере, который завершил с 75 очками. Следующий чемпионат сложился менее результативно, но тоже на уровне. Тем не менее, из офиса «Калгари» доносились разговоры о том, что Буре-младший эгоист и не хочет играть за «огоньков».
Буре-старший, тем временем, признавался, что не один год работал над тем, чтобы уговорить руководство клуба выменять младшего брата. Летом 2001 года «Пантерз» наконец-то получили от «Калгари» Валерия Буре и Джейсона Уимера за центрального нападающего Роба Нидермайера. Так на юге США образовалась русская тройка Буре — Козлов — Буре, уже опробованная Боумэном на Матче Звезд.
Правда, долго в таком сочетании будущему главному тренеру «Салавата Юлаева» с братьями Буре играть было не суждено. Участники редкого для НХЛ чисто русского звена поочередно получали травмы. Павла продолжали беспокоить колено и спина, Валерия — спина и бедро. А когда оба были здоровы, Майк Кинэн не всегда был доволен игрой Буре-младшего.
Всего же общая клубная карьера Буре и Буре насчитала 26 матчей. Почему так мало? Причина не только в травмах, хотя Валерий и не доиграл сезон-2001/2002 из-за операции. А почти одновременно с его травмой Павла обменяли в «Рейнджерс». Причиной стали неудовлетворительные результаты команды, из-за чего руководство внезапно решило пойти в перестройку и отправить в Нью-Йорк главную звезду.
Никто не обещал, что история двух Буре на юге США будет долгой и счастливой. Но даже сам факт совместной игры, пусть и на короткой дистанции, тянет на важный гештальт в карьере, который оба закрыли. Смогут ли братья Ткачак сделать свою историю более продолжительной и насыщенной победами? Пример Буре напоминает, что не всегда все зависит от самих игроков.
Дмитрий Ерыкалов