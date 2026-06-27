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Маккенна выбран «Торонто» под первым номером драфта НХЛ

Под вторым номером «Сан-Хосе» выбрал Ивара Стенберга, третьим номером драфта стал Калеба Малотра («Ванкувер»).

Источник: IMAGN IMAGES via Reuters

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий Гэвин Маккенна выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под первым номером клубом «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

18-летний игрок прошлый сезон провел в Национальной ассоциации студенческого спорта в команде университета Пенсильвании. В 35 матчах турнира он набрал по системе «гол + пас» 51 очко (15 + 36) и был признан лучшим новичком Big Ten Conference — ведущей конференции команд NCAA. Ранее предыдущие три года он провел в команде «Медисин-Хат Тайгерс» в Западной хоккейной лиге, став ее чемпионом, лучшим ассистентом регулярного чемпионата (всего он набрал 129 очков).

В составе сборной Канады Маккенна является чемпионом мира среди юниорских команд (2024) и лучшим снайпером турнира, а также бронзовым призером молодежного чемпионата мира нынешнего года.

Под вторым номером «Сан-Хосе» выбрал шведского нападающего, чемпиона мира этого года среди молодежных команд Ивара Стенберга. Третьим на драфте «Ванкувер» выбрал канадского форварда Калеба Малотру — сына главного тренера команды Мэнни Малотры.

Драфт НХЛ проходит в Буффало (штат Нью-Йорк, США).