Маккенна выбран «Торонто» под первым номером драфта НХЛ

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий Гэвин Маккенна выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под первым номером клубом «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
18-летний игрок прошлый сезон провел в Национальной ассоциации студенческого спорта в команде университета Пенсильвании. В 35 матчах турнира он набрал по системе «гол + пас» 51 очко (15 + 36) и был признан лучшим новичком Big Ten Conference — ведущей конференции команд NCAA. Ранее предыдущие три года он провел в команде «Медисин-Хат Тайгерс» в Западной хоккейной лиге, став ее чемпионом, лучшим ассистентом регулярного чемпионата (всего он набрал 129 очков).
В составе сборной Канады Маккенна является чемпионом мира среди юниорских команд (2024) и лучшим снайпером турнира, а также бронзовым призером молодежного чемпионата мира нынешнего года.
Под вторым номером «Сан-Хосе» выбрал шведского нападающего, чемпиона мира этого года среди молодежных команд Ивара Стенберга. Третьим на драфте «Ванкувер» выбрал канадского форварда Калеба Малотру — сына главного тренера команды Мэнни Малотры.
Драфт НХЛ проходит в Буффало (штат Нью-Йорк, США).