Маккенна выбран «Торонто» под первым номером драфта НХЛ

18-летний игрок прошлый сезон провел в Национальной ассоциации студенческого спорта в команде университета Пенсильвании. В 35 матчах турнира он набрал по системе «гол + пас» 51 очко (15 + 36) и был признан лучшим новичком Big Ten Conference — ведущей конференции команд NCAA. Ранее предыдущие три года он провел в команде «Медисин-Хат Тайгерс» в Западной хоккейной лиге, став ее чемпионом, лучшим ассистентом регулярного чемпионата (всего он набрал 129 очков).