Российского игрока на драфте НХЛ снова выбрали под 20-м номером

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Ни один из российских игроков, как и ожидалось, не попал в первую десятку драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам первого раунда. Как и в прошлом году, лучший из россиян был выбран под 20-м номером.
Очередной драфт проходит в Буффало (штат Нью-Йорк, США) на домашней арене местного клуба НХЛ «Баффало». Подарком для «Клинков» стала сделка с «Чикаго», в рамках которой они за защитника Боуэна Байрэма получили возможность выбрать под высоким четвертым номером. При этом «Баффало» стал девятым клубом в статусе хозяина драфта, который получил возможность взять игроков в течение первых пяти выборов. Последний раз не так давно такой возможностью воспользовался «Монреаль», в 2022 году взяв словака Юрая Слафковского под вторым номером, а до этого подобный случай произошел с «Каролиной» в уже далеком 2004 году.
«Баффало», который в этом году впервые с 2011 года вышел в плей-офф, забрал защитника Дэксона Рудолфа, выступавшего в молодежной канадской Западной хоккейной лиге (WHL) за «Принц Альберт Рэйдерс», став в WHL третьим по результативности защитником с 78 очками. Следующий же сезон 18-летний Рудолф проведет в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Денвера.
Сенсаций при выборе первых номеров драфта не произошло. Как и ожидалось, первым ушел нападающий Гэвин Маккенна, выбранный «Торонто». «Кленовые листья» в третий раз в истории в НХЛ выбирали первыми. В 1985 году они взяли Уэндела Кларка, а 10 лет назад — Остона Мэттьюса, который в этом году наконец выиграл свою первую в карьере важную награду в виде золотой олимпийской медали Милана.
Вторым, как также ожидалось, ушел шведский форвард Ивар Стенберг, которого забрал «Сан-Хосе». Под третьим номером в «Ванкувер» ушел сын главного тренера команды Мэнни Малотры Калеб Малотра. Причем в лиге это первый случай, когда отец и сын драфтовались в одном и том же месте. Малотра-старший в 1998 году был выбран на этой же арене, которая тогда называлась по-другому — «Мэрин-Мидланд» (сейчас это «Ки-Банк»).
Несколько неожиданно довольно высоко был выбран латвийский защитник Альберт Смитс, который в прошлом сезоне выступал за финский «Юкурит», а заканчивал его в аренде в Германии. Несмотря на юный возраст, он выступал за сборную Латвии на молодежном и взрослом чемпионатах мира, а также на Олимпийских играх. Смитса выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс», тем самым он обошел Земгуса Гиргенсонса, став самым высоко выбранным игроком на драфте в истории латвийского хоккея.
Неожиданный выбор Пугачева
Из россиян формально первым ушел на драфте, как и ожидалось, нападающий Илья Морозов, которого забрал «Баффало». В Америку он уехал в довольно юном возрасте, а к драфту подошел нападающим команды университета Майами с 20 очками в 36 матчах NCAA. 17-летний форвард стал вторым самым молодым хоккеистом в NCAA, проводя на льду порядка 20 минут. Год назад также под 20-м номером первым из российских игроков «Коламбусом» был выбран вратарь системы московского ЦСКА Петр Андреянов.
Также в первом раунде отметились еще двое россиян. Совершенно неожиданно выбрали форварда системы нижегородского «Торпедо» Глеба Пугачева, который основную часть сезона провел в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге за «Чайку», но успел 13 матчей сыграть в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге. Пугачев был выбран 26-м — этот выбор получил «Монреаль» от «Вегаса» взамен на 28-й номер того же драфта и выбор в третьем раунде драфта следующего года. «Вегас» же получил 26-й выбор от «Рейнджерс» после обмена в клуб из Нью-Йорка одного из лучших снайперов Кубка Стэнли Павла Дорофеева.
Под 27-м номером «Филадельфия» выбрала защитника Максима Соколовского, который играл в Хоккейной лиге Онтарио за «Лондон Найтс», а в следующем сезоне будет выступать за команду одного из университетов, совмещая игру с учебой. Пугачев и Соколовский стали первыми хоккеистами за 25 лет, родившимися в Казахстане, кто был выбран на драфте НХЛ, после Николая Антропова (1998), Павла Воробьева (2000) и Александра Пережогина (2001).
Под 15-м же номером «Анахайм» выбрал также выступавшего в Онтарио американского нападающего Никиту Клепова, который, родившись в США, получал хоккейное образование в России. Остальные шесть раундов драфта пройдут в субботу.