«Катается лучше, чем Хара в его возрасте». Как самый высокий хоккеист мира из Молдавии пробился на драфт НХЛ

Хоккеисту надо привыкнуть к своим габаритам, чтобы правильно управлять телом. Это очень сложно сделать, когда ты каждый год прибавляешь в росте по 6−8 см, а то и больше. И Александр, и Здено, конечно, знают об этом лучше остальных. К слову, словак провел первый матч в юниорской канадской лиге лишь в 19 лет. Молдаванин на этом уровне заиграл в 17.