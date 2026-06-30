«Катается лучше, чем Хара в его возрасте». Как самый высокий хоккеист мира из Молдавии пробился на драфт НХЛ

Сан-Хосе выбрал защитника Александра Карманова на драфте НХЛ-2026: молдаванин — самый высокий хоккеист мира ростом 2 метра 16 сантиметров.
Уникальная история
Российские фанаты хоккея узнали об Александре Карманове еще в 2024 году. Фотография великана в форме подмосковного «Витязя» на фоне его невысоких 16-летних одноклубников разлетелась по социальным сетям. В Северной Америке новости об огромном хоккеисте распространились годом позже. Тогда Александр играл за обычную команду U16 из города Скрэнтон в Пенсильвании.
В США умеют подобные истории превращать в невероятно интригующие сюжеты. Поэтому весь преддрафтовый год за обычным парнем, выступающим в Большой хоккейной лиге Онтарио (чемпионат развития для тех, кто не проходит в OHL), следили особенно пристально, хотя отсюда почти невозможно выбраться в НХЛ. К слову, на ярмарке-2026 из этой лиги помимо Карманова был выбран лишь один хоккеист.
Правда, общественность интересовали больше не игровые навыки Александра, а его габариты. Для понимания: к драфту он подошел со следующими показателями: рост — 216 см, вес — 123 кг. Даже в НБА выше его сейчас лишь шесть игроков. Про НХЛ даже говорить смешно: например, разница в росте с форвардом «Монреаля» Коулом Кофилдом составляет почти полметра.
The Athletic подхватил волну интереса к Карманову и заранее подготовил материал о его жизни. Экипировщики рассказали изданию, что на защитника просто невозможно найти форму по размеру. Например, бренд Under Armour, официальный поставщик OHL, не имел достаточно большого шаблона, поэтому готовил джерси для игрока под заказ и по вратарскому крою.
Тяжело находить и обувь. У Александра 51-й размер. Обнаружить кроссовки нужной длины почти невозможно. То же самое и с коньками. Чего говорить о клюшке? Стандартный размер — 60 дюймов. Иногда бренды могут увеличивать его до 63. Карманову же для игры нужна клюшка длиной не менее 70 дюймов.
Но и это не было главным препятствием на его пути. Карманов родился в Молдавии, где почти нет хоккейных катков. В том же материале отец хоккеиста вспоминал, что ему приходилось ездить по шесть-восемь часов каждые выходные в Бухарест и Киев, чтобы дать сыну игровую практику.
Вскоре Александра приметил «Витязь». Мама отправилась с хоккеистом в Подольск, а отец продолжал работать в Кишиневе, но постоянно приезжал к семье, даже когда в 2022 году закрылись границы. По воспоминаниям, путь в одну сторону составлял почти 24 часа из-за пересадок в Стамбуле.
Удивительно, что Карманов преодолел все это и добрался до драфта, где «Шаркс» выбрали его под 201-м номером. Но есть ли у него шансы заиграть в НХЛ?
Сравнения с Харой
Главное, что удивило всех скаутов и тренеров в преддрафтовый сезон, — невероятный прогресс игрока. Еще год назад сложно было представить, что он будет востребован на ярмарке. Не предполагалось, что он попадет и в лигу Онтарио. Однако Александр отлично себя показал на уровне ниже и получил 20 матчей в OHL за «Норт-Бэй».
Главным ориентиром для Карманова, конечно же, служит Здено Хара. И у них действительно есть много общего — например, развитие.
Хоккеисту надо привыкнуть к своим габаритам, чтобы правильно управлять телом. Это очень сложно сделать, когда ты каждый год прибавляешь в росте по 6−8 см, а то и больше. И Александр, и Здено, конечно, знают об этом лучше остальных. К слову, словак провел первый матч в юниорской канадской лиге лишь в 19 лет. Молдаванин на этом уровне заиграл в 17.
«Там есть атлетизм. Мы отмечаем потенциал, однако это невероятно долгосрочный проект. Карманов — классный парень, он хочет много работать», — заявил директор по скаутингу «Сан-Хосе» Крис Морхаус.
Генеральный директор «Брэнтфорд Бульдогс» из лиги Онтарио Спенсер Хайман вообще похвалил катание 216-сантиметрового хоккеиста.
«Я думаю, что на данном этапе своей карьеры, судя по всем, с кем я разговаривал, он катается лучше, чем Хара в этом возрасте. Действительно интересно», — цитирует его The Athletic.
Конечно, сравнения с человеком, которого вот-вот введут в Зал славы НХЛ, — невероятный аванс. Быть может, Александр даже не сыграет в этой лиге. Но провести хорошую карьеру и войти в историю он способен.
Максим Клементьев