«Даллас» обменял Любушкина в «Нэшвилл»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на своем сайте объявил об обмене российского защитника Ильи Любушкина в «Нэшвилл Предаторз».
Вместо россиянина и нападающего Маврика Бурка «Старз» получили выбор во втором раунде драфта 2027 года и в третьем раунде драфта 2028-го.
Любушкину 32 года, он выступал за «Даллас» два сезона. В 133 матчах регулярных чемпионатов защитник набрал 23 очка (2 гола + 21 передача) и сделал четыре передачи в 16 играх плей-офф. В НХЛ россиянин ранее выступал за «Торонто», «Анахайм», «Баффало» и «Аризону».