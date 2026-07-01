«Даллас» обменял Любушкина в «Нэшвилл»

Любушкину 32 года, он выступал за «Даллас» два сезона. В 133 матчах регулярных чемпионатов защитник набрал 23 очка (2 гола + 21 передача) и сделал четыре передачи в 16 играх плей-офф. В НХЛ россиянин ранее выступал за «Торонто», «Анахайм», «Баффало» и «Аризону».