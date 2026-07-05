Российский защитник подписал новый контракт в НХЛ на $3,5 млн

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с российским защитником Шакиром Мухамадуллиным. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Срок соглашения с 24-летним хоккеистом составил два года. За сезон россиянин будет получать $1,75 млн.
Мухамадуллин находился в статусе ограниченно свободного агента. Три последних сезона он провел в «Сан-Хосе Шаркс», набрав в 167 матчах 43 (12+31) очка.
«Эдмонтон» получил права на Мухамадуллина 1 июля в результате обмена в «Шаркс» защитника Дарнелла Нерса.