Белоруссия захватывает Америку. 15 белорусов на контрактах с клубами НХЛ — это рекорд!

Но все же главный белорусский вратарь здесь и сейчас это не Колосов и тем более не Мойсевич, а Никита Толопило. Выделяется он как минимум своими габаритами: 100 килограмм веса и почти 2 метра роста! У голкипера из Минска довольно любопытная карьерная траектория. Между дебютом в КХЛ и дебютом в НХЛ был не только сезон за фарм-клуб «Ванкувера», но и два года проведенные во… второй лиге Швеции! Именно оттуда Толопило попал в систему «Кэнакс», не будучи драфтованным. В прошлом сезоне Никита провел за «Ванкувер» два десятка матчей из-за травмы Татчера Демко.