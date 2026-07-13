Белоруссия захватывает Америку. 15 белорусов на контрактах с клубами НХЛ — это рекорд!

Минское «Динамо» дважды проходит первый раунд плей-офф КХЛ. Юниорскую сборную Белоруссии допустили до чемпионата мира, сняв бан. А за океаном сразу 15 белорусских хоккеистов имеют на руках контракты с клубами НХЛ. Не все они заиграны непосредственно в сильнейшей лиге мира, но могут получить шанс в самое ближайшее время.
Чей-то прогресс связан с работой Дмитрия Квартальнова, который три года занимался развитием молодежи в минском «Динамо». Для кого-то правильным оказался выбор юниорских лиг Канады. Есть и другая версия: якобы белорусы стали выгодоприобретателями бана сборной России, которая теперь вынуждена проводить матчи исключительно со своими соседями. Не стоит недооценивать и тот факт, что юниорская сборная Белоруссии, по примеру американской программы подготовки, играет со взрослыми в местной Высшей лиге. Как итог — те самые 15 белорус в НХЛ. Кто же они?
Алексей Протас. «Вашингтон»
Без сомнений, самый известный белорус в НХЛ — старший из братьев Протас. О многом говорит тот факт, что он станет единственным не российским участником «Матча года» — благотворительного мероприятия на «СКА Арене» между звездами НХЛ и КХЛ. Алексей играл за «Вашингтон» в звене с Александром Овечкиным, а в прошлом сезоне стал пятым бомбардиром «Кэпиталз».
Илья Протас. «Вашингтон»
Если для старшего из братьев Протас минувший сезон стал уже пятым в НХЛ, то Илья дебютировал в лиге. Илья и сезона не провел в АХЛ, а его уже вызвали в основу «Кэпиталз». Протасу-младшему всего 19 лет, а он совсем немного уступает Алексею по габаритам, а на юниорском уровне был даже результативнее старшего брата. Предстоящий сезон станет для них полноценным совместным в «Вашингтоне».
Егор Шарангович. «Калгари»
Самый опытный и самый высокооплачиваемый белорус в НХЛ начинал карьеру в КХЛ, успев поиграть за минское «Динамо». Сегодня Егор Шарангович зарабатывает почти $6 млн за сезон, а в лиге провел без малого полтысячи игр. На последнем для белорусов чемпионате мира форвард был капитаном сборной. Правда, есть ощущение, что свой потенциал он реализовывает не в полной мере. Что за «Нью-Джерси», что за «Калгари» у Шаранговича были классные сезоны, но потом следовал спад.
Артем Левшунов. «Чикаго»
Не было в истории белорусского хоккея игрока, выбранного на драфте НХЛ также высоко, как Артем Левшунов. Два года назад «Чикаго» потратило второй пик на парня, который в свои юные годы уже зажигал среди студентов. Прошлый сезон стал для белоруса первым полноценным в НХЛ, но поражает уроженец Жлобина пока не результативностью, а показателем полезности «-41», который стал худшим в команде. При этом масштаб его таланта не подвергается сомнению.
Илья Соловьев. «Питтсбург»
25-летний защитник из Могилева вместе с Егором Чинаховым попал под опеку Евгения Малкина. Габаритный белорус оказался в «Питтсбурге» по ходу прошлого сезона. «Пингвины» стали третьей командой в энхаэловской карьере защитника, который в большей степени уделяет внимание своим прямым обязанностям. В ковидный сезон Соловьев успел поиграть за минское «Динамо».
Владислав Колячонок. «Нью-Джерси»
Этот защитник мог стать разменной монетой в сделке по переходу Дмитрия Яшкина в минское «Динамо», однако казанский клуб на такой обмен не согласился. В Казани поступили правильно не только потому, что впоследствии добрались до финала Кубка Гагарина, но и по той причине, что Владислав Колячонок пока не намерен возвращаться в КХЛ, где провел один неполный сезон. 25-летний белорус все эти годы разрывается между АХЛ и НХЛ, меняя команды, а «Нью-Джерси» станет уже пятым клубом Колячонка за последние три года.
Данила Климович. «Филадельфия»
В свое время хоккеистов московского «Динамо» пугали сборами в Пинске. Место, столь любимое Олегом Знарком, подарило белорусскому хоккею Данилу Климовича. Еще в 18-летнем возрасте, не успев дебютировать в КХЛ, он сыграл на взрослом чемпионате мира. За минское «Динамо» Климович так и не поиграл, как не дождался вызова в основу «Ванкувера». После пяти лет в АХЛ габаритный форвард мог приехать в «Ак Барс», но вместо этого выбрал новый шанс в Северной Америке — теперь в «Филадельфии».
Алексей Колосов. «Филадельфия»
В Пенсильвании Климович не заскучает, ведь в составе «Флайерз» есть не только россияне Матвей Мичков и Никита Гребенкин, но и его соотечественник. Правда, считать Алексея Колосова стопроцентным игроком «Филадельфии» нельзя. В прошлом сезоне 24-летний вратарь провел в НХЛ только четыре матча. Какое-то время Колосов конкурировал с Иваном Федотовым, но теперь ему нужно постараться, чтобы разбить тандем Владарж — Эрссон.
Павел Мойсевич. «Вегас»
В конце прошлого сезона в НХЛ появился еще один белорусский вратарь. Павел Мойсевич заключил контракт с «Вегасом». Правда, дебютировать он не успел не только за «Годен Найтс», но и за их фарм-клуб. В том, что начнет пробиваться Мойсевич с АХЛ, сомнений нет. Прошлый сезон стал для него во многом потерянным: в основе СКА про него забыли, обмен в «Шанхай» сорвался, а какое-то время Павел не играл даже в ВХЛ. А ведь еще недавно был любимчиком Романа Ротенберга.
Никита Толопило. «Ванкувер»
Но все же главный белорусский вратарь здесь и сейчас это не Колосов и тем более не Мойсевич, а Никита Толопило. Выделяется он как минимум своими габаритами: 100 килограмм веса и почти 2 метра роста! У голкипера из Минска довольно любопытная карьерная траектория. Между дебютом в КХЛ и дебютом в НХЛ был не только сезон за фарм-клуб «Ванкувера», но и два года проведенные во… второй лиге Швеции! Именно оттуда Толопило попал в систему «Кэнакс», не будучи драфтованным. В прошлом сезоне Никита провел за «Ванкувер» два десятка матчей из-за травмы Татчера Демко.
Егор Сидоров. «Анахайм»
В 2023 году парня из Витебска в третьем раунде драфта выбрал «Анахайм». Скаутов «уток» наверняка впечатлила игра Егора в Западной хоккейной лиге, где он становился вторым бомбардиром своей команды. После того как Сидоров еще улучшил свои показатели на молодежном уровне, он провел два сезона в АХЛ. В свой последний год по контракту новичка форвард попробует заслужить шанс дебютировать в НХЛ.
Андрей Лошко. «Сиэтл»
21-летний уроженец Жлобина рано уехал за океан, четыре года провел в канадских молодежных лигах, а прошлым летом заключил контракт новичка с «Сиэтлом», который выбрал белорусского форварда в четвертом раунде драфта. В дебютном сезоне на взрослом уровне Андрей Лошко набрал 14 очков в 51 матче за «Коачеллу».
Виталий Пинчук. «Нэшвилл»
Один из лучших бомбардиров КХЛ, важная часть самого результативного звена сильнейшей лиги Европы, лучший белорус по эту сторону Атлантики. В таком статусе Виталий Пинчук подписал контракт с «Нэшвиллом». Будучи свободным агентом, он имел право выбора и он его сделал. С тех пор, правда, в атаке «Предаторз» появилось несколько потенциальных конкурентов Виталия, но Пинчук все равно способен с ноги открыть дверь в НХЛ.
Вадим Мороз. «Юта»
Егор Бориков. «Юта»
Эти двое были выбраны на одном драфте «Аризоной». Вместе они играли за минское «Динамо», причем нередко — в одном звене, где их центрил сам Вадим Шипачев. Теперь Вадим Мороз и Егор Бориков одновременно перебираются в «Юту». В отличие от Пинчука, их нельзя назвать звездами КХЛ. Место в основе «Юты» им никто не грел. Скорее всего, придется пробиваться через фарм-клуб, как год назад Симашев и Бут. При этом оба белоруса — интересные форварды и уже сложившиеся хоккеисты, что их отличает от множества соотечественников, пробивавшихся через юниорские канадские лиги.
Дмитрий Ерыкалов