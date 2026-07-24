Зубова назначили советником по хоккейным операциям клуба НХЛ «Сент-Луис»

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов назначен на административную должность в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Он будет работать советником по хоккейным операциям.
Зубову 56 лет. С 2024 по 2025 год он был главным тренером «Сочи», позднее вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора». До этого с июля 2022 года входил в тренерский штаб петербургского СКА. Также специалист работал в молодежной сборной России, которая под его руководством выступала на чемпионате мира 2022 года. Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Позднее его доиграли без участия россиян в связи с отстранением российских команд Международной федерацией хоккея из-за ситуации на Украине.
В качестве игрока Зубов стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Далласа», а также олимпийским чемпионом 1992 года в составе Объединенной команды. С 2011 по 2015 год он занимал должность помощника главного тренера СКА, с ноября 2015 года по июнь 2016-го был главным тренером команды. Также Зубов возглавлял «Сочи» (2017−2019) и рижское «Динамо» (с апреля по октябрь 2021 года).