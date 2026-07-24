Зубова назначили советником по хоккейным операциям клуба НХЛ «Сент-Луис»

Зубову 56 лет. С 2024 по 2025 год он был главным тренером «Сочи», позднее вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора». До этого с июля 2022 года входил в тренерский штаб петербургского СКА. Также специалист работал в молодежной сборной России, которая под его руководством выступала на чемпионате мира 2022 года. Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Позднее его доиграли без участия россиян в связи с отстранением российских команд Международной федерацией хоккея из-за ситуации на Украине.