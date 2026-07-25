«Об обмене прав в “Спартак” узнал от папы. Было все равно». Хуснутдинов — о покере в НХЛ и не только

— Как получили приглашение сыграть на Матче года?
— Мне ребята написали в личные сообщения и отправили приглашение. Я сразу согласился, так как это масштабное мероприятие.
— Покер в ворота «Рейнджерс» в прошлом сезоне запомнился многим. Какова была реакция?
— Конечно, я потом успокаивал североамериканские СМИ, которые писали мне спустя месяц после матча с «Рейнджерс». Получилось супер, испытал отличные эмоции. Это важно для меня и моей семьи. Постараюсь повторить еще.
— По ходу сезона играли в звене с Пастрняком. Какие эмоции испытывали?
— Даже не знаю, что сказать, потому что в такие моменты эмоции переполняют. У меня появилась возможность сыграть с одним из лучших игроков лиги, который постоянно подсказывает, помогает во многих деталях. Он хочет, чтобы я становился лучше с каждым днем. У нас получалось забивать много голов. Крутой опыт для меня, это добавляет мотивации.
— Мало кто ожидал от «Бостона» выхода в плей-офф в прошлом сезоне. За счет чего получилось это сделать?
— У нас сплоченный коллектив. Это огромный фактор, который нам помог. Хорошая раздевалка, все переживают друг за друга.
— Что вас удивило в межсезонье? Было много интересных трансферов.
— Меня удивил контракт Лео Карлссона. Он получил солидные деньги. Это круто, у нас лига развивается, потолок растет. Понятно, что будут расти и зарплаты. Рад за ребят, которые подписывают такие соглашения.
— По ходу сезона ваши права обменяли из СКА в «Спартак». Как отреагировали?
— Узнал об этом только летом из разговора с отцом. Я даже не знал, что там происходило.
— Вам было все равно?
— Конечно. Возвращаться в КХЛ не планирую. Дай Бог, чтобы играл очень долго в НХЛ, поэтому мне абсолютно все равно, у кого мои права.
Федор Носов