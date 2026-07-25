«Об обмене прав в “Спартак” узнал от папы. Было все равно». Хуснутдинов — о покере в НХЛ и не только

— Даже не знаю, что сказать, потому что в такие моменты эмоции переполняют. У меня появилась возможность сыграть с одним из лучших игроков лиги, который постоянно подсказывает, помогает во многих деталях. Он хочет, чтобы я становился лучше с каждым днем. У нас получалось забивать много голов. Крутой опыт для меня, это добавляет мотивации.