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Овечкин не боялся никого, но оставался скромным — носил баулы ветеранов и собирал шайбы! Истории о молодости Ови

«Он начал с нами тренироваться и всегда выделялся».

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Скопинцев — один из тех хоккеистов, которым Александр Овечкин очень благодарен за помощь на старте карьеры. Величайший снайпер в истории мирового хоккея отмечает вклад защитника в свое развитие даже спустя десятилетия. Когда будущий капитан «Вашингтона» пришел в основу московского «Динамо», в команде как раз играл Скопинцев.

«Я очень хорошо помню его первое появление на тренировке. Это был ноябрь. Команда выходит на тренировку, а он уже на льду. Смотрю, какой-то парень бросает по воротам, какие-то финты делает. Знаете, многих молодых игроков приглашают на тренировки, но большая часть даже не запоминается ничем. А тут вышел праворукий парень, бросает, разминается активно. Я такой спрашиваю: “Фига себе. А кто это такой?”. “Да это Овечкин”, — говорят мне. 16-летний пацан сразу очень ярко себя проявил, вел себя нагло на тренировках, ничего не стеснялся. Он начал с нами тренироваться и всегда выделялся. То обыграет кого-нибудь, то силовой прием применит. Обычно молодые игроки стесняются себя проявлять, а он здоровенький, нагленький. Ему раз по рукам двинут, а он все равно лезет», — вспоминал нынешний тренер «Автомобилиста» в интервью.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Бывший защитник бело-голубых рассказывал, что за пределами льда Овечкин был очень скромным. Молча носил баулы ветеранов и собирал шайбы после каждой тренировки. Большинство опытных ребят почти сразу прикипели к молодому таланту. В том числе и сам Скопинцев. Опытный защитник несколько раз поговорил с новичком и сразу понял — несмотря на возраст, в голове он был уже совсем взрослым. Ови рассуждал не как 18-летний юноша, а как 30-летний опытный мужчина. Поэтому возрастной коллектив с большой охотой принял его.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Поведение молодого Овечкина на тренировках также сыграло роль в том, что его очень быстро зауважали в коллективе. Молодых игроков всегда учили, что если кто-то из ветеранов сыграл жестко против них на тренировке, то не нужно отвечать. Лучше стерпеть. Но Александр, ведший себя скромно в обычной жизни, на льду преображался. Вместо тактики терпения он выбрал стратегию отмщения. Те, кто играл жестко против будущей легенды Национальной хоккейной лиги, вскоре получали приличную ответку. Причем новичок «Динамо» действовал исключительно в рамках правил и никогда не допускал откровенной грязи. Этим он и завоевал уважение одноклубников. Даже самых взрослых и опытных.

«Про семью разговаривали с ним. Дядя Миша в футбол играл, был неплохим защитником, но травму колена получил. Тетю Таню все знают. Саша рассказывал, как она в финале ни одного промаха не сделала. Он молодчик, настоящий спортсмен, во все игры играл. Сейчас он каждый год приезжает в Новогорск, мы встречаемся, вспоминаем какие-нибудь моменты. Никакого налета звездности у человека нет. Каким он был, таким и остался сейчас. Вроде бы недавно был маленьким Сашей, а сейчас уже легенда. Летят времена», — вспоминал Скопинцев.

Автор: Максим Самарцев

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