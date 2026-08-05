Овечкин не боялся никого, но оставался скромным — носил баулы ветеранов и собирал шайбы! Истории о молодости Ови

«Я очень хорошо помню его первое появление на тренировке. Это был ноябрь. Команда выходит на тренировку, а он уже на льду. Смотрю, какой-то парень бросает по воротам, какие-то финты делает. Знаете, многих молодых игроков приглашают на тренировки, но большая часть даже не запоминается ничем. А тут вышел праворукий парень, бросает, разминается активно. Я такой спрашиваю: “Фига себе. А кто это такой?”. “Да это Овечкин”, — говорят мне. 16-летний пацан сразу очень ярко себя проявил, вел себя нагло на тренировках, ничего не стеснялся. Он начал с нами тренироваться и всегда выделялся. То обыграет кого-нибудь, то силовой прием применит. Обычно молодые игроки стесняются себя проявлять, а он здоровенький, нагленький. Ему раз по рукам двинут, а он все равно лезет», — вспоминал нынешний тренер «Автомобилиста» в интервью.