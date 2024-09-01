Латвия крупно обыграла сборную Франции, обеспечив себе участие на Олимпиаде-2026

Напомним, этот матч являлся заключительным для команд в групповом этапе. Победителем группы по итогу этой встречи стала сборная Латвии, она получит возможность выступить на Олимпиаде-2026. Ранее у сборных Франции и Латвии было набрано по шесть очков.