Сборная России по хоккею не получит wild card на Олимпиаду-2026

По его словам, такой возможности — получить приглашение позже в случае недопуска зимой-весной 2025-го — в хоккее нет. «Привилегия делается только для страны‑организатора, которая попадает в олимпийский турнир напрямую — как сборная Италии в данном случае. Но такой опции, как wild card, просто нет», — заявил Курбатов.