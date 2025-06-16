Швеция определила первую шестерку игроков на Олимпиаду-2026

Далин сыграл на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Ландескуг выступал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где стал серебряным призером соревнований. Ранее он полностью пропустил сезоны-2022/23, 2023/24 и почти весь сезон-2024/25 из-за проблем с коленом. Остальные четверо игроков из названного состава прежде на Олимпийских играх не выступали.