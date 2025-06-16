Швеция определила первую шестерку игроков на Олимпиаду-2026

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Швеции по хоккею Сэм Халлам назвал первых шестерых игроков, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
На групповом этапе шведы сыграют со сборными Финляндии, Словакии и Италии. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в хоккейном турнире впервые с 2014 года.
Халлам назвал первых шестерых игроков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале сборной Швеции по хоккею. В состав вошли защитники Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), форварды Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Габриэль Ландескуг («Колорадо Эвеланш»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс») и Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»).
Далин сыграл на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Ландескуг выступал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где стал серебряным призером соревнований. Ранее он полностью пропустил сезоны-2022/23, 2023/24 и почти весь сезон-2024/25 из-за проблем с коленом. Остальные четверо игроков из названного состава прежде на Олимпийских играх не выступали.
Ранее IIHF приняла решение не допускать сборные России до Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что это не противоречит его рекомендациям. После этого заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига не ожидает участия сборной России в хоккейном турнире на зимних Играх 2026 года.