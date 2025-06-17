Фетисов отказался считать Россию хоккейной державой

«Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — отметил Фетисов. Он также отказался считать новость о недопуске российских команд неожиданной.