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Фетисов отказался считать Россию хоккейной державой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о недопуске российских хоккеистов до участия в Олимпиаде-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — отметил Фетисов. Он также отказался считать новость о недопуске российских команд неожиданной.

Ранее на отказ в допуске российских сборных до Игр-2026 отреагировал вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли. Он счел эту новость прискорбной.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).