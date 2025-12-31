Сборная Канады по хоккею назвала состав на Олимпиаду

В состав канадской сборной вошли вратари Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»), защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кейл Макар, Девон Тэйвз (оба — «Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), нападающие Селебрини, Энтони Сирелли, Брэндон Хэйгел, Брэйден Пойнт (все — «Тампа»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд, Сэм Райнхарт (оба — «Флорида»), Митч Марнер, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Ник Сузуки («Монреаль») и Том Уилсон («Вашингтон»). Главным тренером команды будет наставник «Тампы» Джон Купер.