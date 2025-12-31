Ричмонд
Сборная Канады по хоккею назвала состав на Олимпиаду

Канадцы на групповом этапе сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Франции.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 31 декабря. /ТАСС/. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года нападающий Маклин Селебрини вошел в состав сборной Канады на олимпийский турнир. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады.

19-летний форвард «Сан-Хосе» стал первым хоккеистом младше 20 лет, вошедшим в состав сборной Канады на Олимпиаду за время участия в турнире игроков НХЛ.

В состав канадской сборной вошли вратари Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»), защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кейл Макар, Девон Тэйвз (оба — «Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), нападающие Селебрини, Энтони Сирелли, Брэндон Хэйгел, Брэйден Пойнт (все — «Тампа»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд, Сэм Райнхарт (оба — «Флорида»), Митч Марнер, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Ник Сузуки («Монреаль») и Том Уилсон («Вашингтон»). Главным тренером команды будет наставник «Тампы» Джон Купер.

Даути и Кросби могут стать трехкратными олимпийскими чемпионами. На данный момент три золотые медали Олимпиад завоевывали только отечественные хоккеисты. Это Владислав Третьяк, Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Андрей Хомутов и Анатолий Фирсов.

Сборная Канады на групповом этапе олимпийского турнира встретится с командами Чехии (12 февраля), Швейцарии (13 февраля) и Франции (15 февраля). Игроки НХЛ выступали на Олимпийских играх с 1998 по 2014 год.